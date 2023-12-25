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Pendik'te kuruyemiş yüklü tırın kaza yapması sonucu şoför yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te kuruyemiş yüklü tırın kaza yapması sonucu şoför yaralandı

Pendik'te TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tırın yol ayrımındaki bariyere girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın şoförü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

25.12.2023 - 05:18,
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TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tır bariyerlere girdi: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tırın yol ayrımındaki levhanın olduğu bariyere girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın şoförü yaralandı.

Olay saat 03.00 sularında TEM Otoyolu Mecidiye Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre TEM Otoyolu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu Edirne yönüne seyretmekte olan Servan Demir yönetimindeki 06 BFP 28 plakalı kuruyemiş yüklü tır, Mecidiye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere girdi. Kaza sonucu tır şoförü Servan Demir tırın içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır şoförü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı tır şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Pendik\'te kuruyemiş yüklü tırın kaza yapması sonucu şoför yaralandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te kuruyemiş yüklü tırın kaza yapması sonucu şoför yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te kuruyemiş yüklü tırın kaza yapması sonucu şoför yaralandı - Son Dakika
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