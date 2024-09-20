PKK/PYD Operasyonunda 13 Gözaltı - Son Dakika
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PKK/PYD Operasyonunda 13 Gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

20.09.2024 13:07
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Terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG içerisinde daha önce kırsal alanda faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve sosyal medya üzerinden örgütlerin propagandasını yaptığı belirlenenlere karşı İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, daha önce kırsal alanda faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgütlerin propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Ağustos günü İzmir merkezli Antalya, Kocaeli ve Konya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dokuman ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK/PYD Operasyonunda 13 Gözaltı - Son Dakika

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