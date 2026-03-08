Polis Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
Polis Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı

Polis Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı
08.03.2026 13:49
Polis Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı
Tekirdağ'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı altınlarla kaçarken polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'da kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran şüpheli, altın dolu çantayla kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli tutuklanırken, çok sayıda altın ele geçirildi.

DOLANDIRICI EVDEKİ ALDINLARI İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşayan F.D. isimli vatandaşı cep telefonuyla arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü söyleyerek evde bulunan altınların gelen görevliye teslim edilmesini istedi.
Bunun üzerine 3 Mart 2026 günü saat 05.30 sıralarında müştekinin ikametine sivil kıyafetli bir erkek şahıs geldi. Müşteki tarafından hazırlanan altınlar çantaya konularak şahsa teslim edildi. Ancak durumdan şüphelenen müşteki çantayı geri almaya çalıştığı sırada şüpheli tarafından itilerek ve sürüklenerek kaçtı. Şüpheli, elindeki iki poşet dolusu altını alarak olay yerinden uzaklaştı.

KOVALAMACA SONUCU KURULDU

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede yaptıkları hızlı ve titiz çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren Ö.F.U. isimli şüpheliyi Altınova Mahallesi çevre yolu istikametine kaçarken kovalamaca sonucu yakaladı.

ALTINLAR TESLİM EDİLDİ

Şüpheli üzerinde yapılan aramada 216 adet çeyrek altın, 15 adet yarım altın, 47 adet ata lira, 4 adet kulplu tam altın, 1 adet beşi bir yerde altın, 56 adet 1 gram paketli altın, 1 adet 0,5 gram altın, 2 adet toplam 20 gram paketli altın, 16 adet farklı ağırlıklarda altın bilezik, 1 adet altın kolye ve 1 adet altın bileklik ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar müştekiye teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

DOLANDIRICILIK VE YAĞMADAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.F.U., "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

