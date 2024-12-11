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Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 1 sanığa tahliye

Duruşma salonunda görüntü çeken tutuksuz sanığa 3 gün disiplin hapis cezası verildi

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, 1 polis memurunun ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 51 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sırasında salon içerisinde görüntü çektiği tespit edilen tutuksuz sanık Burak Bolay hakkında 3 gün disiplin hapis cezası verildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Görkem Doğan'ın tahliyesine hükmetti.

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar edilen adrese düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, polis memuru A.Y.Ç.'nin ise ağır yaralandığı olaya ilişkin 10'u tutuklu 51 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları da katıldı.

"Evimde kokain bulunmuştu, tahliyemi talep ediyorum"

SEGBİS aracılığıyla bağlanan tutuklu sanıklardan Cüneyt Sarıova, "1 buçuk yıldır tutukluyum. Tanımadığım, ismini duymadığım bir kişinin örgütüne üye olduğum söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. Evimde kokain bulunmuştu, onu da aldığım yer bellidir. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tek suçum, arkadaşımın söylediği adrese sipariş götürmemdir"

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Görkem Doğan ise savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Olayı tüm gerçekliği ile anlattım. Benim o gün tek suçum, arkadaşımın söylediği adrese sipariş götürmemdir. Beni bu adrese Kadir Taşdemir yönlendirmiştir. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

Duruşma salonunda görüntü çeken sanık hakkında suç duyurusu ve 3 gün disiplin hapis cezası

Duruşma sırasında tutuksuz sanık Burak Bolay'ın, salonda fotoğraf çektiğinin tespit edilmesi üzerine mahkeme heyeti kararıyla telefonuna el konuldu. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa; 'duruşma düzenini bozma' ve 'duruşma salonu içerisinde görüntü alma' suçlarından 3 gün disiplin hapsi cezası verilmesine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

1 sanık tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Görkem Doğan'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ozan Anucur, Sinan Anucur, Serhat Anucur ve Yılmaz Burak'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma', 'resmi belgede sahtecilik', 4 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından ayrı ayrı 107'şer yıl 4'er aydan 146'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede 47 şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'parada sahtecilik', 'suç delillerini yok etme', 'mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'resmi belgede sahtecilik', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması' suçlarından ayrı ayrı 5'er yıldan 97'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.