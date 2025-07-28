Polisin üzerine araba sürdü! Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten ilk tepki - Son Dakika
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Polisin üzerine araba sürdü! Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten ilk tepki

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Polisin üzerine araba sürdü! Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses\'ten ilk tepki
28.07.2025 08:21
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Polisin üzerine araba sürdü! Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses\'ten ilk tepki
Haber Videosu

Bodrum'da emniyet şeridini ihlal edip polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak, gözaltına alındı. ''Ben ünlüyüm'' çıkışıyla tepki toplayan Çıtak'a en sert yanıt kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi. Tatlıses, İzzet Çapa'nın ''Boş teneke çok ses çıkarır'' yorumunu beğenerek olayda tavrını net şekilde ortaya koydu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bu kez Bodrum trafiğinde yaşadığı olayla gündemde. Daha önce uçakta yaşanan gerginliklerle hatırlanan Çıtak, Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda emniyet şeridini kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attı. Olay, kısa sürede polisin müdahalesiyle büyüdü.

POLİSE DİRENDİ, ARAÇTAN İNMEYİNCE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Polis ekipleri, ihlal yaptığı gerekçesiyle Dilan Çıtak'ı durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak istedi. Ancak Çıtak, "Dur" ihtarına uymayarak aracını hareket ettirdi. Kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracını sürdüğü iddia edilen Çıtak'a, polis memurları araçtan inmesi yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen Çıtak aracını yeniden hareket ettirince, polis havaya ateş açtı.

Polisin üzerine araba sürdü! Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten ilk tepki

KAÇIŞ GİRİŞİMİ FİLMLERİ ARATMADI

Takviye ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle birlikte gerginlik tırmandı. Çıtak, aracını bırakıp park halindeki başka bir otomobile bindi; ancak kısa süre sonra tekrar kendi aracına dönerek kapıları kilitledi. Polis, silahını doğrultarak tekrar uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, gözaltına alındı.

"BEN İBRAHİM TATLISES'İN KIZIYIM" ÇIKIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Gözaltı sırasında "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" ve "Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz" diyerek tepki gösteren Çıtak, sosyal medyada sert eleştiriler aldı.

Polisin üzerine araba sürdü! Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten ilk tepki

İDO TATLISES KARDEŞİNİ ELEŞTİRDİ

Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses de İzzet Çapa'nın şu ifadelerini beğenerek olayla ilgili tutumunu ortaya koydu, "Boş teneke çok ses çıkarır… "Bana ünlü olduğum için yapıyorlar" demişsin. Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde… Peki ya sen ne yapıyorsun? Polisin "Dur!" ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun… Kardeş bu, öldürmeye teşebbüstür! Sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun… Vallahi çok iyi adammış o polis; ben olsam çok farklı hareket ederdim… Bir söz vardır: Altın tas içindekini gösterir… Ün, karakteri gizlemez; ortaya çıkarır… Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk…"

Polisin üzerine araba sürdü! Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten ilk tepki

DAHA ÖNCE DE UÇAKTA OLAY ÇIKARMIŞTI

Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda Bodrum- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında kedisi nedeniyle kabin memuruyla tartışmış, kabin ekibi iniş sonrası kendisinden şikayetçi olmuştu.

İdo Tatlıses, Dilan Çıtak, İzzet Çapa, 3-sayfa, Magazin, Bodrum, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisin üzerine araba sürdü! Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Necati Çolak :
    Boşuna ailen seni dışlamamış iyice arsızlığı ele almışsın 81 0 Yanıtla
  • serhat gümüş:
    Birinin karısı çıkar tahsisli araba der çakarlı araba kullanır,birisinin kızı çıkar ibrahim tatlıses in kızıyım der,polisin üstüne araba sürer... İyice çivisi çıktı artık... Polisde ne yapacağını şaşırdı artık. 67 1 Yanıtla
  • Muhammet Topaloğlu:
    Babasının izinden gidiyor 39 1 Yanıtla
  • selim ispir:
    Gün yüzü görmesin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Polisin üzerine araba sürdü! Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten ilk tepki - Son Dakika
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