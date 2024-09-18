Polonya'da Sel Felaketi ve SİHA Kullanımı - Son Dakika
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Polonya'da Sel Felaketi ve SİHA Kullanımı

Polonya\'da Sel Felaketi ve SİHA Kullanımı

Boris fırtınası sonrası Polonya'da 8 kişi hayatını kaybetti, SİHA'lar durumu gözetliyor.

18.09.2024 19:46
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Polonya'da ordu, Boris fırtınasının etkili olduğu bölgelerde durumu gözetlemek için Bayraktar SİHA'ları kullandığını açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk selden yararlanmaya kalkan fırsatçılar nedeniyle bazı mallara fiyat sınırlaması getirebileceklerini bildirirken, ülkede sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, Avrupa genelinde ise 24'e yükseldi.

Polonya'da Boris fırtınasıyla mücadele sürüyor. Fırtınanın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve sellerden etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor. Polonya Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Marek Sokolowski, Wroclaw'da düzenlediği Kriz Merkezi toplantısında sellerden etkilenen bölgeleri gözetlemek için Bayraktar SİHA'ları kullandıklarını ifade etti. SİHA'ların yerel saatle 09.00-21.00 arasında uçuş gerçekleştirdiğini belirten Marek Sokolowski, ordunun sel nedeniyle yürüttüğü faaliyetlerin Polonya- Belarus sınırını koruma operasyonuna herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını belirtti.

Bazı temel gıda ve ihtiyaç maddelerine fiyat sınırlaması gelebilir

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise aynı toplantıda yaptığı açıklamada, fırsatçıların insanların trajedilerinden faydalanarak bazı ürünleri sel öncesine göre fahiş fiyata sattığına ilişkin haberlerin kendilerine ulaştığını vurguladı. Başbakan Tusk, ihtiyaç durumunda bazı temel gıda ve ihtiyaç maddelerine fiyat sınırlaması getirebileceklerini, bunun için hukuki araçlara sahip olduklarını söyledi.

Tahliyeden sonra yağmacılar ortaya çıktı

Polonya'nın güneyindeki Yukarı Silezya, Aşağı Silezya, Lubuski ve Opole bölgelerinde etkili olan aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, bugün Lewin Brzeski kasabasının yüzde 90'ının sular altında kaldığı bildirildi. Su seviyesinin 2 metreyi bulduğu kentte tahliye çalışmaları devam ederken, selin vurduğu bölgelerde yağmacılar ortaya çıktı. Halkın evlerinden tahliye edilmesini fırsat bilen bazı kişilerin dışarıdan hırsızlık amacıyla bölgeye geldiği belirtilirken, polis Lewin Brzeski'ye çalıntı araçla hırsızlık yapmaya gelen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Wroclaw ve Opole şehirlerinde su baskınları bekleniyor

Boleslaw kasabası yakınlarındaki Trzebien köyünde sel sularına kapılan 2 ABD askeri ise itfaiyeciler tarafından kurtarılırken, aşırı yağışlar nedeniyle taşan nehir sularının önümüzdeki saatlerde Wroclaw ve Opole şehirlerinde su baskınlarına yol açması bekleniyor. Oluşacak zararı en aza indirmek için yetkililer ile kent sakinlerinin zamanla yarışı sürerken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yarın Wroclaw kentine geleceği duyuruldu. Hükümet selden etkilenen bölgelere yardım ve onarım için bütçeden ayrılan payı 2 milyar zlotiye (470 milyon euro) çıkardı. Selden etkilenenlerin ev kredilerini ise 12 ay boyunca devletin ödeyeceği açıklandı.

Avrupa'da toplam can kaybı 24'e yükseldi

Boris Fırtınasının vurduğu Çekya'da ise 1 kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Polis, Pazar günü fırtınadan etkilenen Kobyla nad Vidnavkou kasabasında sel sularına kapılan 70 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaştıklarını aktardı. Fırtına nedeniyle Romanya'da 7, Avusturya'da da 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle Avrupa genelinde toplam can kaybı 24'e ulaştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polonya'da Sel Felaketi ve SİHA Kullanımı - Son Dakika

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