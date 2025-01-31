Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak - Son Dakika
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Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

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Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremi Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi. Asıl Diyarbakır'ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak" dedi.

31.01.2025 23:23  Güncelleme: 23:51
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde '6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Deprem Dirençli Kentler' konulu panel düzenlendi. Panele, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"ASIL BÜYÜK FELAKET O ZAMAN OLACAK"

Açılış konuşmaları ve sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır'ı depreme dirençli yapmanın mümkün olacağını ifade ederek, "Deprem bizim kaderimiz değil. Bunu hiçbir zaman dini inançlarımızla da öngörmeyiz. Elazığ'ı deprem vurdu. Deprem vurduktan sonra 2'nci gün bağıra bağıra 'Kahramanmaraş'a dikkat edin' dedim. Ne Kahramanmaraş'ın, ne Malatya'nın resmi organları, ne de sivil insanları duydu. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemiyor, onlara itibar etmeyin. Ama deprem öngörülebilir. Bugünkü bilimle, teknolojiyle, Diyarbakır'ı deprem dirençli yapmak mümkün. Depremin Diyarbakır'a etkisi az da olabilir, çok da olabilir. Hem Doğu Anadolu fayı hem de Bitlis-Zagros fayı hattı deprem üretir. 6 Şubat depremi, Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi. Asıl Diyarbakır'ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak" dedi.

"BİR YERDE BİR DEPREM OLURSA, BELİRLİ BİR ZAMAN SONRA AYNI YERDE, AYNI BÜYÜKLÜKTE DEPREM BİR DAHA OLUR"

Depremlerin olduğu yerde belirli bir süre sonra tekrar depremin olacağını belirten Görür, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton TNT'yi, dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası. Yani 'Büyük atom bombası Japonya'yı yok etti, öldürdü' diyoruz ya, bir tane kıytırık bomba attılar. Bu yüzlerce atom bombası büyüklüğünde. Yer bilimlerinde bir kaide vardır. İster inanın, ister inanmayın. Eğer bana bir itimadınız varsa, benim tavsiyem inanın. O da şu, bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır. Matematik gibidir, 2 kere 2 eşittir 4 gibidir. Kesin sapmaz" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

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Son Dakika 3.Sayfa Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • oktay sayar:
    depreme dayanıklı binalar ,yapmaktan başka çare yok gibi 65 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    akp iktidarı felaketlerde ölenlerde zirve yılları olarak tarihe geçti. 38 24 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    Diyarbakırdan ne istiyorsun şimdi 14 35 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Sende heryeri söylüyorsun bingör karlıova diyon erzincan diyorsun şimdide diyarbakır diyorsun ya sallıyorsun biri tutarsa gibi sus bence bende diyorum istanbula dikkat 14 21 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    istanbul şöyle yıkılmıyacak şekilde bi sallansın da belki ev sahipleri vicdana gelir ahır gibi yerlere 20 bin kira istiyorlar belki akıllanırlar. 20 11 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    devletimiz afetler yaşanmadan toki konutlarını harekete geçirmesini bekliyoruz deprem öldürmüyor güvensiz yapılardan korkuyoruz İstanbul depreme kesinlikle hazır değil bir canımızın daha ölmesine hiç birimizin gönlü razı değil yaşadıklarımız unutulmaz tek isteğimiz insanca huzurlu bir şekilde yaşamak ülkemizin tamamı huzursuz pandemi illetiden sonra hiç yüzümüz gülmedi Allah yardımcınız olsun hepimizin.. 24 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Ne yapalım abi Avcı -toplama hayatına geri mi dönelim Olmuyor işte asansörü riskli görüp kapatılabilen ama 70 yıllık secdeye yatacak binaları göremeyen bir ülkeyiz! 16 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Konya Karaman arası zonun olmadığı bir yer var Ben oraya gidiyorum! 13 1 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Turkiye deprem ülkesi her an heryerde deprem olabilir bunu söylemek için profosor olmaya gerek yok onlarda zaten bilimsel birsey soylemiyor 8 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ona asrın felaketi demişlerdi. Çıtayı yükseltecek yer bırakmadılarki. Buna ne diyelim kıyamet mi. 8 1 Yanıtla
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