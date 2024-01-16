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Provokatif paylaşım yapan şüpheliye şafak operasyonu - Son Dakika
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Provokatif paylaşım yapan şüpheliye şafak operasyonu

Adıyaman'da Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli şahıs, TEM ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK operasyonları kapsamında, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımları tespit edilen E.Y'nin kaldığı konteynerde yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluk bulunmadı. Gözaltına alınan şahıs, sağlık raporlarının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

16.01.2024 - 10:30,
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Provokatif paylaşım yapan şüpheliye şafak operasyonu

ADIYAMAN - Adıyaman'da sosyal medya üzerinden Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli şahıs, TEM ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK operasyonları çerçevesinde, Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen E.Y'nin kaldığı K6 Konteyner kentteki konteynerine şafak operasyonu düzenlendi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şahsın kaldığı konteyner didik didik arandı. Yapılan aramalarda konteyner içerisinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Provokatif paylaşım yapan şüpheliye şafak operasyonu
Kaynak: İHA
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Adıyaman, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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