Rahatsızlanan Sürücü Bariyerlere Çarptı

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Aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü bariyere çarparak ilerledi

ANKARA - Ankara'da aracıyla seri halindeyken rahatsızlanan sürücü önündeki araçlara ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak ilerlerdi. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana gelen olayda, rahatsızlandığı düşünülen araç sürücüsü, otomobilinin kontrolünü kaybederek önce önündeki araçlara, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bir süre bariyerlere çarparak ilerleyen sürücünün o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.