Reyhanlı'da Polis Memuru Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Reyhanlı'da Polis Memuru Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

23.09.2025 09:13
Murat Kına, futbol oynarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlara sahne oldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan polis memuru Murat Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kına'nın halı sahadaki maç sırasında yaşamını yitirdiği anlar kameraya yansıdı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, Yeni Mahalle'sindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşarak yere yığıldı. Meslektaşları Kına'ya yardıma koşarken ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Halı sahada futbol oynayan polis memuru kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Sağlık ekiplerince İlk müdahalesi yapılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Kına, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada yere yığıldığı anlarsa kameraya yansıdı.

Halı sahada futbol oynayan polis memuru kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

CENAZEDE YÜREKLERİ DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle uğurlanan Kına'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi. Kına'nın cenazesinde oğlunun, babası Kına'nın fotoğrafını öptüğü anlar yürekleri dağladı.

Kaynak: İHA

