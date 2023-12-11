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Rize'de 12 yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğradı - Son Dakika
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Rize'de 12 yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğradı

Rize'nin Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rize\'de 12 yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğradı
11.12.2023 - 12:43,
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Rize'nin Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki çocuk sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Selamet Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin önünde oynayan 12 yaşındaki E.B., yanına bir köpek yaklaştı. Yanına gelen köpeği beslemek isteyen E.B. evden aldığı yiyeceği köpeğe verip, başını eliyle okşamaya çalıştı. O esnada köpek E.B.'ye saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kolundan da yaralan çocuğa Güneysu'da yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - RİZE

Kaynak: İHA
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Güneysu, Rize, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de 12 yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de 12 yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğradı - Son Dakika
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