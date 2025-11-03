800 yıldır ayaktaydı! Restorasyonu yapılan tarihi kule çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

800 yıldır ayaktaydı! Restorasyonu yapılan tarihi kule çöktü

800 yıldır ayaktaydı! Restorasyonu yapılan tarihi kule çöktü
03.11.2025 17:27  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın başkenti Roma'da restorasyon çalışması yapılan 13. yüzyılın başlarına ait Torre dei Conti Kulesi'nin kısmen çökmesi sonucu 3 işçi yaralanırken, bir işçi enkaz altında kaldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları titizlikle devam ederken, istenmeyen olaylara da sahne oluyor.

TARİHİ KULE ÇÖKTÜ, 3 İŞÇİ YARALANDI

Restorasyon çalışmaları yapılan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi'nde kısmi çökme meydana geldi. Kolezyum yakınlarında bulunan kulede meydana gelen olayda 3 işçi yaralanırken, bir işçi enkaz altında kaldı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Luca Cari yaptığı açıklamada, "Onu canlı çıkarmaya çalışıyoruz, ancak yeni bir çökme riski olduğu için durum karmaşık" dedi.

800 yıldır ayaktaydı! Restorasyonu yapılan tarihi kule çöktü

CİDDİ HASAR VAR

Yerel kaynaklar, yapının hala ayakta olduğunu, ancak içeride ciddi hasar görüldüğünü bildirdi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kule çevresindeki alan yayalara kapatılmıştı.

800 yıldır ayaktaydı! Restorasyonu yapılan tarihi kule çöktü

PAPA TARAFINDAN AİLESİ İÇİN İNŞA ETTİRİLMİŞTİ

Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilen kule, Roma Belediyesi'nin 4 yıllık restorasyon projesi kapsamında yenileniyordu ve çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu. Başlangıçta bugünkü yüksekliğinin 2 katı olan kule, 14. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde zarar gördüğü için daha sonra kısaltılmıştı.

800 yıldır ayaktaydı! Restorasyonu yapılan tarihi kule çöktü
Kaynak: İHA

olaylar, 3-sayfa, Güncel, İtalya, Yaşam, Dünya, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel 800 yıldır ayaktaydı! Restorasyonu yapılan tarihi kule çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta Kiracı Ev Sahibine Bıçakla Saldırdı Esenyurt'ta Kiracı Ev Sahibine Bıçakla Saldırdı
Davutoğlu’ndan ’devrim’ çağrısı 5 maddede sıraladı Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı
17 yıldır aranan ve öldüğü sanılan kişi dağda kamp yaparken bulundu 17 yıldır aranan ve öldüğü sanılan kişi dağda kamp yaparken bulundu
5 gol, 2 kırmızı kart Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0’dan geri dönerek Beşiktaş’ı devirdi 5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Fenerbahçe’ye ilk kez kaybetti Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti
Konut hayalleri kabusa döndü Binlerce kişi mağdur oldu Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Sen neymişsin Tedesco Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Usta oyuncu Halil Ergün, Yaprak Dökümü’nün final sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı Usta oyuncu Halil Ergün, Yaprak Dökümü'nün final sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı
Fenerbahçe taraftarı haftalarca beklemişti Jhon Duran ilk derbisinde golünü attı Fenerbahçe taraftarı haftalarca beklemişti! Jhon Duran ilk derbisinde golünü attı

19:18
Galatasaray Kulübü, dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini açıkladı
Galatasaray Kulübü, dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini açıkladı
19:11
İttifakta çatlak var deniyordu Bahçeli’nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti
İttifakta çatlak var deniyordu! Bahçeli'nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti
18:56
Ademola Lookman’ın Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
17:57
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e sert sözler
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler
17:25
Kabe’de çekilen görüntüye tepki yağıyor
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor
17:22
ABD’nin gözünü diktiği ülke Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor
17:08
Bakan Fidan’dan, “Türk askeri Gazze’de olacak mı“ sorusuna yanıt
Bakan Fidan'dan, "Türk askeri Gazze'de olacak mı?" sorusuna yanıt
16:51
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
16:21
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz
16:15
Sürekli depremle sarsılan Sındırgı’ya acil uyarı: Kırık ilerliyor
Sürekli depremle sarsılan Sındırgı'ya acil uyarı: Kırık ilerliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 20:00:02. #7.11#
SON DAKİKA: 800 yıldır ayaktaydı! Restorasyonu yapılan tarihi kule çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.