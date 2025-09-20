Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları Devam Ediyor

Rusya\'nın Ukrayna\'ya Saldırıları Devam Ediyor
20.09.2025 15:49
Rusya\'nın Ukrayna\'ya Saldırıları Devam Ediyor
Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ateşkes tartışmalarında anlaşmanın sağlanamadığı Rusya-Ukrayna hattında gerilim artıyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'yı füze ve İHA'larla hedef aldı.

Rus Ordusu'ndan Ukrayna'ya yoğun saldırı! Bilanço ağır

40 BALİSTİK FÜZE, 580 İHA İLE SALDIRI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, ülkesinin gece boyu Rusya tarafından yoğun bir şekilde saldırıya uğradığını belirterek, "Düşman, 40 seyir ve balistik füze ile çeşitli tiplerde yaklaşık 580 İHA kullandı. Tüm gece gökyüzünü savunan tüm askerlerimize ve bugün yeteneklerini bir kez daha kanıtlayan ve Ukrayna'yı seyir füzelerinden etkili bir şekilde koruyan F-16 pilotlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Rus Ordusu'ndan Ukrayna'ya yoğun saldırı! Bilanço ağır

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Zelenskiy ayrıca "Dnipro ve çevresi, Mykolaiv, Çernigiv, Zaporija, Poltava, Kiev, Odessa, Sumi ve Harkov bölgeleri saldırı altındaydı. Düşmanın hedefi altyapımız, yerleşim alanlarımız ve sivil işletmelerimizdi. Dnipro'da yüksek bir binaya bir füzenin doğrudan isabet ettiği tespit edildi. Şu ana kadar bombardıman sonucu onlarca kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rus Ordusu'ndan Ukrayna'ya yoğun saldırı! Bilanço ağır

ZELENSKİY'DEN RUSYA'YA BASKI ÇAĞRISI

Zelenskiy bir kez daha Rusya'ya yönelik baskının arttırılması çağrısında bulunarak, "Bu tür saldırıların her biri askeri bir gereklilik değil, Rusya'nın sivilleri sindirmek ve altyapımızı yok etmek için uyguladığı kasıtlı bir stratejidir. Bu nedenle güçlü bir uluslararası yanıta ihtiyaç vardır.

Rus Ordusu'ndan Ukrayna'ya yoğun saldırı! Bilanço ağır

Ukrayna kendini ve Avrupa'yı savunabileceğini kanıtladı, ancak güvenilir bir kalkan için birlikte hareket etmeliyiz: hava savunmasını güçlendirmeli, silah tedarikini artırmalı ve Rus askeri yapısına ve onu finanse eden sektörlere yönelik yaptırımları genişletmeliyiz. Rusya'ya yönelik her kısıtlama, kurtarılan hayatlar anlamına gelir" dedi.

Kaynak: İHA

3.Sayfa

18:31
