Saatte bin 700 aracın geçtiği Burdur'da bayram denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Saatte bin 700 aracın geçtiği Burdur'da bayram denetimleri sıklaştırıldı

Saatte bin 700 aracın geçtiği Burdur'da bayram denetimleri sıklaştırıldı Vali Bilgihan "yolun sonu bayram olsun" diyerek sürücülerin bayramlarını kutladı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Antalya ve Fethiye gibi tatil bölgelerinin geçiş güzergahında...

29.03.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saatte bin 700 aracın geçtiği Burdur'da bayram denetimleri sıklaştırıldı

Vali Bilgihan "yolun sonu bayram olsun" diyerek sürücülerin bayramlarını kutladı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı

BURDUR - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Antalya ve Fethiye gibi tatil bölgelerinin geçiş güzergahında bulunan Burdur'da trafik yoğunluğu arttı. Saatte ortalama bin 700 aracın geçtiği kentte, güvenlik güçleri bayram süresince denetimlerini sıklaştırdı. Polis Kışla Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, durdurulan araç sürücülerini trafik tedbirlerine uymaları noktasında uyararak bayramlarını kutlarken çocuklara ise hediye dağıttı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri Arefe günü münasebetiyle Burdur Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlikte daha sonra Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunarak dualar edildi.

Ülke genelinde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmeye başladı. Yollarda oluşabilecek olumsuzluklara ve kazalara karşı da Polis ve Jandarma ekiplerinin de denetimleri çoğaldı. Tatil bölgeleri geçiş güzergahında bulunan Burdur'da da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Saatte ortalama bin 700 aracın geçtiği Burdur'da ekipler gece gündüz trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Vali Baydar Bilgihan İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile birlikte Kışla Polis Uygulama noktasında gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerine katıldı. Burada durdurulan araç sürücülerini trafik tedbirlerine uymaları noktasında uyaran Vali Baydar Bilgihan, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutlarken çocuklara hediye dağıttı.

"Yolun sonu bayram olsun"

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Tülay Baydar Bilgihan vatandaşların bayramını kutladığı konuşmasında; "Bayram demek kavuşmak, demek yolculuk demek. Dolayısıyla gurbet, hasretlik çekenlerin birbirine kavuşma anıdır aynı zamanda bayramlar. Dolayısıyla bu güzel günlerde de öncesinde bizi bir telaş kaplar. Toplum olarak da birbirimize kavuşmanın heyecanını yaşarken biraz ayağımız gaza gidebilir. Diyoruz ki hayatımız kıymetli bütün vatandaşlarımızın, herkesin hayatı çok kıymetli. Dolayısıyla bir yolculuk hikayesi içerisinde sonlandırılmamalı. Trafik kazalarının da bu anlamda arttığı dönemleri yaşıyoruz malumunuz. 2024 yılında ilimizdeki özellikle Kurban ve Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarında 2 vatandaşımızı kaybettik ve 201 vatandaşımız da yaralandı. Dolayısıyla bu anlamda bu tedbirleri bakanlığımızın öncülüğünde bayram öncesinde başlatmış olduk. Geçtiğimiz hafta itibariyle tedbirlerimizi aldık. Sahada ilimiz içerisinde güvenlik, asayiş hizmetlerimizde de tedbirleri almış olduk. İlimiz genelinde emniyet, jandarma birimlerimizden asayiş ve trafik hizmetleri açısından 4 bin 879 personelimiz görevlendirildi. Öncelikli olarak yolcuların kendi güvenliğini sağlamaları noktasında ve trafik güvenliğini aksatmamaları, riske etmemeleri noktasında duyarlı olmalarını bekliyoruz. Yapılan çalışmalar da bize şunu gösteriyor tespitlerimiz ki ölümlü trafik kazalarında özellikle aşırı hız bunun dışında şerit değiştirme, şerit ihlali işte geçiş üstünlüğü gibi ya da bu tarzdaki hatalı sollamalar mutlak surette yol güvenliğini tehlike altına aldığı gibi, can güvenliğini de riske etmekte. O yüzden lütfen bu kurallarımıza uyalım. "Yolun sonu bayram olsun." diyoruz hep birlikte. Bütün güvenlik güçlerimizle bütün kolluk birimlerimizle bu mesajı vermek istiyoruz. Yine bu vesileyle bütün İslam aleminin ülkemizin ve ilimizin, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum, bayramın huzur, esenlik ve barış getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Fethiye, Antalya, trafik, Burdur, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saatte bin 700 aracın geçtiği Burdur'da bayram denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:16 Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
19:18 İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
19:16 Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
19:11 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 16:17:46. #7.13#
SON DAKİKA: Saatte bin 700 aracın geçtiği Burdur'da bayram denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement