Sahte Belge Operasyonu: 13 Tutuklama

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Yalova merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte belgelerle şirketleri ele geçiren ve gayrimenkullerini satan suç örgütü çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde sahte belgelerle şirketleri ele geçirip gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yalova merkezli operasyonda İstanbul ve Ordu illerinde toplam 18 adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek, 8 gram esrar, 31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, unvan ve mühür kaşeleri, 10 adet şirketlerin ele geçirilmesine yarayan sahte karar defteri ve noter evrakı, 41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, 3 adet imza sirküleri, 15 adet cep telefonu, 23 adet muhtelif dijital materyal, 2 adet e-imza ve sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri N.U., E.A., M.A., Y.Ç., M.A., O.S., Y.M., A.K., V.D., Y.E., C.T.K., H.K. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyelerinin yanında gizlenen ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de operasyonda yakalandı.

Öte yandan, örgütün ele geçirdiği 4 firmanın zarar görmemesi için de önlemler alındı. Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya ve Bursa'da bulunan yaklaşık 10 milyar lira değerindeki arsaların satışı engellendi. - YALOVA