Sahte Çek Davası Gerginlik Yarattı - Son Dakika
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Sahte Çek Davası Gerginlik Yarattı

Sahte Çek Davası Gerginlik Yarattı

İstanbul'da sahte çıkan bir çek nedeniyle üç esnaf arasında davalık durum oluştu.

16.12.2024 10:38
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İstanbul'da zincirleme el değiştiren çekin sahte çıkması, 3 esnaf arasında gerginliğe sebep oldu. Müşterisinden aldığı ve el değiştiren 33 bin TL'lik çekin sahte olması nedeniyle mahkemelik olan Ramazan K., "Kullandığım bir müşteri çekinin sahte olduğunu öğrendim. Ben ticaretle uğraşan biriyim, bu çek meselesinde ben de mağdurum. Kişilerin zararlarını girdirmeme rağmen hala yargılanıyorum" dedi.

İddiaya göre, İstanbul'da zücaciye dükkanı işleten Ramazan K. (46), müşterisi Hüseyin C.'den 2021 yılında 33 bin TL değerinde bir çek aldı. Ramazan K., bu çeki, toptan iş yaptığı esnaf Atik Ç.'ye borcu karşılığında verdi. Toptancı Atik Ç. de çeki Davut Ç.'ye devretti. 4 el değiştiren çeki alan Davut Ç., tahsilat işlemleri için gittiği bankada hayatının şokunu yaşadı. Yapılan işlemlerde çekin sahte olduğu ortaya çıktı.

Ramazan K. hakkında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ramazan K., duruşmaya polis nezaretinde katıldı. Atik Ç. de salon da hazır bulundu.

Hüseyin C.'nin adres ve iletişim bilgilerinin bulunmadığı, bu sebeple davaya katılamadığı öğrenildi.

"Çek, belirsiz sayıda şahsı aldatabilecek nitelikte"

Duruşmada okunan bilirkişi raporunda, çekin ait olduğu banka ve keşidecisinin hangi firma olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, çekin üzerindeki bilgilerin gerçek bir görünümü olduğu ve yapılan sahteciliğin belirsiz sayıda kişiyi aldatabilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

"Sahte olduğunu bilmiyordum"

Savunma yapan Ramazan K., "Ben İstanbul'da esnafım, zücaciye dükkanı işletiyordum. Müşteki Atik Ç. ile aramızda sık sık ticari anlamda alışveriş olurdu. Hatta kendisine bu çek dışında başka çekler verdiğim de oldu. Bu çeke konu olayda Atik Ç'den toplu ıslak mendil satın almıştım. Bedelini de bu çekle ödedim. Ben bu çeki daha önce de belirttiğim gibi alacağıma karşılık olarak Hüseyin C.'den almıştım. Bu kişiye zücaciye malzemesi satmıştım. Karşılığında da bana bu çeki vermişti. Sahte olduğunu bilmiyordum. Daha önce kendisinden çek almadım, sahte olduğunu bilseydim almazdım" dedi.

"Zararımız karşılandı"

Atik Ç. ise sanık Ramazan K. ile 10 yıldır ticaret yaptıklarını ifade ederek, "Olay tarihinde bir işletmem vardı. Bu şirketim üzerinden sanıkla birçok alışverişimiz olmuştur. Hatta kendisi bana birçok kez çekle de ödeme yapmıştır ancak ilk defa bu dosyadaki çek sahte çıktı. Ben bu çeki kendisine sattığım ıslak mendil karşılığında sanıktan almıştım. Sonrasında da Davut Ç. isimli şahsa cirolayarak vermiştim. Davut Ç. bankaya ibraz ettiğinde sahte olduğu ortaya çıkınca bana geldi ve durumu anlattı. Bunun üzerine hemen onun parasını iade ettim. Ardından sanık Ramazan K. ile görüştüm, zararımı ondan tahsil ettim" diye konuştu.

Davut Ç. ile kendisinin zararının karşılandığını söyleyen Atik Ç., "Bu sebeple şikayetçi değilim. Davaya da katılmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, cezaevinde tutuklu bulunan D.D.'nin tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Duruşmaya geç kalmamak için geldim ama yaka paça nezarethaneye atıldım"

Duruşma sonrası açıklama yapan Ramazan K., İstanbul Bağcılar'da yaşadığını ve sadece bu duruşma için Kocaeli'ye geldiğini belirterek, "Kocaeli'ye dün akşamdan bugünkü duruşmaya geç kalmamak için geldim ama dün gece kaldığım otelden polisler tarafından yaka paça alınarak nezarethaneye atıldım. Polisler beni aldığında da denetimli serbestliğimin olduğunu belirttim. Neden davada yakalama kararı çıktı onu da bilmiyorum. Gece sabaha kadar nezarethanede bekletip sabah aynı mahkemeye beni getirdiler" dedi.

"Bu çek meselesinde ben de mağdurum"

Sahte çek sebebiyle kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Ramazan K., "Kullandığım bir müşteri çekinin sahte olduğunu öğrendim. Ben ticaretle uğraşan biriyim, bu çek meselesinde ben de mağdurum. Kişilerin zararlarını girdirmeme rağmen hala yargılanıyorum. Ben sahte çek kullanmadım. İstanbul Toptancılar Çarşısında (İSTOÇ) esnafım, zücaciye işi yapıyorum. Ben çeki H.Ç.'den aldım. Toptancım olan Atik Ç.'ye verdim. Atik Ç. de çeki Davut Ç'ye vermiş. Davut Ç. bankada çekin tahsilat işlemlerini yaparken çekin sahte olduğu anlaşılmış. Banka tarafından çeke el konulmuş ve davaya konu olmuştur" diye konuştu.

"Şaşırdık"

Ramazan K., Atik Ç. ile uzun süredir ticaret yaptıklarını da ifade ederek, "Biz Atik Ç. ile sürekli çek ile ticaret yapıyoruz. Bu sahte çek olayı ilk defa başımıza geldiği için bizde şaşırdık. Atik Ç.'den rica ettim, kendisi de duruşmaya katıldı. Mahkemenin huzurunda, 'Benim zararım giderildi, şikayetçi değilim' dedi ama hala mahkeme sürüyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Kararın çıkmasını bekliyoruz. Cezaevinden bir tanık varmış onun ifadesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte Çek Davası Gerginlik Yarattı - Son Dakika

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