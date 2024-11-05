Sahte İlanla 1 Milyon TL Dolandırıcılık

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Samsun'da emlakçıların "sahibinden.com"daki üyelik hesaplarını ele geçirip "sahte kiralık ev" ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişinin 20 ayrı suçtan ayrı ayrı 20 kez tutuklandıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların "sahibinden.com" isimli platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi. Polisin 3 ay süren çalışması sonucu D.A. (22) ve C.K.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile üniversite öğrencisi E.Ş. (24) adlı kadın, Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişinin 20 ayrı suçtan ayrı ayrı 20 kez tutuklandıkları ortaya çıktı. Tutuklanan 2 kişi Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN