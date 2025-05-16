Sahte Kimlikle Uyuşturucu Kaçışı

Sahte kimlik ve peruklu kaçış planı, Sakarya'da son buldu

"Aile" gibi görünmeye çalışan şahıslara polis operasyonu

SAKARYA - İstanbul'dan Sakarya'ya sahte kimlik, pasaport ve perukla gelen, yanındaki iki kişiyle de "aile süsü" vermeye çalışan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. isimli şahsın, yakalanmamak için sahte kimlik ve pasaport temin ettiği, başına peruk taktığı ve aile süsü vermek amacıyla iki kişiyle birlikte silahlı şekilde İstanbul'dan Sakarya'ya geleceği bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu şahıs E.Ş., yanında bulunan O.B. ve S.Ş. ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 46 gram afyon sakızı maddesi, üzerinde E.Ş. isimli şüphelinin fotoğrafının olduğu A.A. (İran) adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaport, peruk, ruhsatsız tabanca, 17 fişek ve, 44 bin 445 TL uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Ayrıca, E.Ş'nin 13 Mayıs 2024 ve 9 Mart 2025 tarihlerinde İstanbul'dan organize ettiği iki farklı uyuşturucu sevkiyatında toplam 869 gram metamfetaminin Sakarya'ya gönderildiği olayların da şüphelisi olduğu tespit edildi. Bu iki olayla ilgili daha önce 3 şahsın tutuklandığı belirtildi.