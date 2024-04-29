Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Sakarya dahil 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram skunk, 1 adet otomatik tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 173 adet fişek ve değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

29.04.2024 16:50
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Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Sakarya dahil 4 ilde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Edirne, Kocaeli ve İstanbul İlleri ile Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Akyazı, Sapanca ve Geyve İlçelerinde yapılan operasyonlarda, 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve gizlendikleri ikametlerde yapılan aramalarda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram skunk, 1 adet Kaleşnikof marka otomatik tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 173 adet fişek, 20 adet şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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