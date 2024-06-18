Salihli'de Kurban Bayramı denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Salihli'de Kurban Bayramı denetimleri devam ediyor

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere yasal işlem uygulanıyor. Jandarma ekipleri, tatil süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerine devam edecek.

18.06.2024 12:42
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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığının daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında denetim gerçekleştiriyor.

Salihli'de araçların karışmış olduğu kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan diye tabir edilen taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla jandarma ekiplerince sorumluluk alanında denetim gerçekleştiriliyor. İzmir- Ankara E-96 Karayolu, Gölmarmara-Salihli Karayolu, Salihli- Köprübaşı Karayolu ve Salihli- Akhisar Karayolu ile trafik yoğunluğunun yaşandığı Canlı Hayvan Pazarı önünde denetim yapan jandarma ekipleri, sürücülere, emniyet kemeri, hız kuralları, yorgunluk gibi uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere yasal işlem uygulandı.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından sorumluluk alanında, kurban Bayramı tatili süresince, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam edileceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Kurban Bayramı denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de Kurban Bayramı denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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