Şam Büyükelçiliğinin 103'üncü yıl videosu Emevi Meydanı'ndaki ekranda yayımlandı - Son Dakika
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Şam Büyükelçiliğinin 103'üncü yıl videosu Emevi Meydanı'ndaki ekranda yayımlandı

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Şam Büyükelçiliğinin 103\'üncü yıl videosu Emevi Meydanı\'ndaki ekranda yayımlandı
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Şam Büyükelçiliğinin 103\'üncü yıl videosu Emevi Meydanı\'ndaki ekranda yayımlandı
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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin hazırladığı 103'üncü kuruluş yıl dönümü videosu, Şam'ın simge noktalarından Emevi Meydanı'ndaki ekranda yayımlandı. Türk kültüründen kesitler ve Türkiye'nin tarihini yansıtan görsellerin yer aldığı gösterim, meydandan geçenlerin dikkatini çekti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın simge noktalarından Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama videosu yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, yurt içinde olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da kutlanıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından hazırlanan özel video, Suriye'nin başkenti Şam'ın simge noktalarından Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda yayımlandı.

Türk kültüründen kesitlerin ve Türkiye'nin köklü tarihini yansıtan görsellerin yer aldığı videoda, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz" mesajına da yer verildi. Meydandan geçenlerin dikkatini çeken gösterim, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Şam'a taşıdı.

Emevi Meydanı'ndaki gösterim, Türkiye ile Suriye arasındaki güçlü bağların, ortak kültürün ve gelişen karşılıklı anlayışın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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