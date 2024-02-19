Samandağ'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samandağ'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Samandağ\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada, seyir halindeki bir otomobil takla atarak ters döndü ve sürücü sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

19.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:22
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Ters dönen otomobilde sürücü sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine sevk etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazadan dolayı araçta maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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