Yola beton döker mikser sürücüsüne 191 bin TL ceza - Son Dakika
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Yola beton döker mikser sürücüsüne 191 bin TL ceza

Yola beton döker mikser sürücüsüne 191 bin TL ceza
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola beton dökerek çevreyi kirleten beton mikseri sürücüsüne zabıta ekipleri tarafından 191 bin 867 TL idari para cezası uygulandı. Belediye denetimlerin süreceğini bildirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola beton dökerek çevreyi kirleten beton mikseri sürücüsüne zabıta ekipleri 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı.

Samandağ'da çevreyi kirleterek yola beton döken mikser sürücüsü vatandaşların ihbarı üzerine tespit edildi. Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, sürücüye 191 bin 867 TL'lik büyük ceza uyguladı.

Samandağ Belediyesi; daha temiz, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent için denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirterek, vatandaşlardan gelen ihbar ve bildirimlerin de titizlikle değerlendirilmeye devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Samandağ, 3. Sayfa, Zabıta, Çevre, Yaşam, Hatay, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yola beton döker mikser sürücüsüne 191 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yola beton döker mikser sürücüsüne 191 bin TL ceza - Son Dakika
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