Yola beton döker mikser sürücüsüne 191 bin TL ceza

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola beton dökerek çevreyi kirleten beton mikseri sürücüsüne zabıta ekipleri 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı.

Samandağ'da çevreyi kirleterek yola beton döken mikser sürücüsü vatandaşların ihbarı üzerine tespit edildi. Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, sürücüye 191 bin 867 TL'lik büyük ceza uyguladı.

Samandağ Belediyesi; daha temiz, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent için denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirterek, vatandaşlardan gelen ihbar ve bildirimlerin de titizlikle değerlendirilmeye devam edileceğini vurguladı.