Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçe merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Mustecep Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem S. çıkan tartışmada akrabası Bahri Sezgin'e silahla ateş etti. Bahri Sezgin ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası Ekrem S., sosyal medyada yaptığı canlı yayınla İlçe Jandarma Komutanlığına giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kadının aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından köylüler, yolu trafiğe kapatarak bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Adatepe köyü sakinleri, yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla yolu trafiğe kapattı ve basın açıklaması yaptı. Köy muhtarı, trafik kurallarına uyma ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Seçkin E. tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan hayatını kaybetmiş, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücünün boynuna direkten sarkan kablo dolandı. Boğazı kesilerek yaralanan sürücü, ölümden döndü. Olayın ardından sürücüye ilk müdahale yapıldı ve tedavisi devam ediyor.
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Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Tahsin Kaya'nın, 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaya'nın Fenerbahçe'ye büyük emekleri olduğu belirtilirken, başkanlık döneminde takımın birçok başarı elde ettiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda Türkiye şampiyonu olduğu ve Süper Lig tarihinde en golcü takım olarak tarihe geçtiği hatırlatıldı. Tahsin Kaya'nın vefatı nedeniyle Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
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