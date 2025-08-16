Samsun'da CHP Seçimlerinde Kavga Çıktı - Son Dakika
Samsun'da CHP Seçimlerinde Kavga Çıktı

16.08.2025 14:43
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahalle delege seçimleri sırasında yumruklu kavga yaşandı.

Samsun'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde yumruklar havada uçuştu. Kavgada yüzüne tekme gelen CHP Atakum İlçe Başkanı adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yüzüme bir tekme yedim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan görüntülerdi" dedi.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı seçim süreci, Cumhuriyet Mahallesi delege seçimleriyle başladı. İlk seçimin yapıldığı yer olan Cumhuriyet Mahallesi CHP Atakum İlçe Binası'nda oy kullanımı esnasında dışarıda arbede çıktı. Arbede bir süre sonra yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırdı.

"Tanımadığımız 10-15 kişilik grup oy verenlere saldırdı"

Atakum İlçe Başkanı adayı Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, kavgada yüzüne tekme geldiğini söyledi. Olayı anlatan Şevket Özkaya, "Burada Atakum CHP İlçe Kongresi'nin ilk ayağı olan mahalle seçimlerine başladık. İlk mahallemiz Cumhuriyet Mahallesi'ydi. Sabahtan itibaren ilk üyelerimiz oy kullanmaya geldiler. Aynı saç kesimli ve aynı beyaz giyimli yaklaşık 10-15 kişilik grubun sabahtan beri burada olduğunu gördük. Üye olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bu grup oy kullanma esnasında oy kullanan üyelere saldırdılar. Ciddi bir arbede oldu. Yere düşenler oldu. Yüzünü, gözünü vuranlar oldu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan görüntülerdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yüzüme bir tekme yedim. Ben çocuğuma oyuncak silah bile almadım. Partinin kültürü ile büyüdük ve bu bize yakışmadı. Saldıran grubu polis ayırdı. Ne istediklerini bilmediğimiz bir gruptu. Oy kullanan üyelere saldırdılar. Polisin gelmesiyle kaçtılar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun'da CHP Seçimlerinde Kavga Çıktı
