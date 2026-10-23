Samsun'da iki otomobilin çarpışması kamerada, 6 yaşındaki çocuk ve sürücüler yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kışla Mahallesi 950. Sokak ile Kolulu Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Yusuf Kocaoğlu idaresindeki 55 KB 108 plakalı otomobil ile Hikmet Selen yönetimindeki 55 APR 722 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Yusuf Kocaoğlu ve Hikmet Selen ile 6 yaşındaki Oğuz Kaan Selen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.