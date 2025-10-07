Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı

Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı
07.10.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da pazarcılık yapan 32 yaşındaki adam, eşini darbederek kaburgalarını kırdı. Kadın kocasından şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu. Gözaltına alınan saldırgan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesinde dehşet yaşandı. Kentte pazarcılık yapan O.Y. (32) evde tartıştığı eşi H.Y'yi (34) feci şekilde darbetti.

EŞİNİ KABURGALARINI KIRANA KADAR DÖVDÜ

Ağrıları geçmeyince Gazi Devlet Hastanesine başvuran H.Y.'nin çekilen röntgen filminde kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu.

Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3-sayfa, Güncel, samsun, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı İfadeler kan dondurdu Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu
Halkbank’ın ABD mahkemesine yaptığı temyiz başvurusu reddedildi Halkbank'ın ABD mahkemesine yaptığı temyiz başvurusu reddedildi
İş makinesi ile araç çekmeye kalktılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar İş makinesi ile araç çekmeye kalktılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan’da: Gazze’deki soykırımı durdurmak bize düşüyor Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'da: Gazze'deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
Suikast sonucu öldürülen Avukat Serdar Öktem’in son paylaşımı dikkat çekti Suikast sonucu öldürülen Avukat Serdar Öktem'in son paylaşımı dikkat çekti
Piknik yaparken yılan saldırısıyla karşılaştı Piknik yaparken yılan saldırısıyla karşılaştı
Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı
Serdar Öktem suikastında kullanılan araç ormanlık alanda bulundu Serdar Öktem suikastında kullanılan araç ormanlık alanda bulundu

15:35
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak
15:32
AK Partili vekilden “Yozgatlıyım“ diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu
AK Partili vekilden "Yozgatlıyım" diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu
15:30
Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde Dudak dudağa pozları viral oldu
Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde! Dudak dudağa pozları viral oldu
15:13
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar
14:58
İstanbul’da bu metro hattını kullananlar şaşkın: Anonsu duyan birbirine bakıyor
İstanbul'da bu metro hattını kullananlar şaşkın: Anonsu duyan birbirine bakıyor
14:23
Avukat suikastında çarpıcı detay Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş
14:17
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
14:17
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2025 16:29:24. #7.11#
SON DAKİKA: Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.