Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesinde dehşet yaşandı. Kentte pazarcılık yapan O.Y. (32) evde tartıştığı eşi H.Y'yi (34) feci şekilde darbetti.

EŞİNİ KABURGALARINI KIRANA KADAR DÖVDÜ

Ağrıları geçmeyince Gazi Devlet Hastanesine başvuran H.Y.'nin çekilen röntgen filminde kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.