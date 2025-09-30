Samsun'da Korkunç Kaza: İki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Samsun'da Korkunç Kaza: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

30.09.2025 13:56
Samsun'da yolun karşısına geçerken kamyon çarpan 13 yaşındaki iki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda dün saat 20.30 sıralarında, Sultan Ahmet Y. (19) idaresindeki kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Kaynar (13) ile Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansız bedenleri otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.

Kamyonetin çarptığı 2 kız çocuğu hayatını kaybetti! Cenazede gözyaşları sel oldu

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu'nda 8'inci sınıfa giden Rabia ve Elifnaz için İlyasköy ve Bahçelievler mahallelerindeki evlerinin önünde helallik alındı. Çocukların cenazelerinde gözyaşları sel oldu. Rabia ve Elifnaz'ın yakınları ve komşuları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kamyonetin çarptığı 2 kız çocuğu hayatını kaybetti! Cenazede gözyaşları sel oldu

GEZDİKTEN SONRA EVE DÖNERKEN KAZA OLMUŞ

Elifnaz'ın annesi Yasemin Aslan, kızı ile arkadaşına gezdikten sonra evlerine dönerken yolun karşısına geçtikleri sırada aracın çarptığını belirtti.

Kamyonetin çarptığı 2 kız çocuğu hayatını kaybetti! Cenazede gözyaşları sel oldu

19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından sürücü Sultan Ahmet Y., polis ekiplerince gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sultan Ahmet Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Kaynar, samsun, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

