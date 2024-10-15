Samsun'da polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.
Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi. Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi bacaklarından hafif şekilde yaraladı.
Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)