Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

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Türkiye'de son dönemde polislere yönelik saldırılar dikkat çekerken isyan ettiren bir haber de Samsun'dan geldi. Silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, uyuşturucu bağımlısı bir şahsın saldırısına uğradı. Komiseri bıçakla bacaklarından yaralayan saldırgan polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

15.10.2024 08:40
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Samsun'da polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.

KIRIK CAMLARI POLİSLERİN ÜZERİNE ATTI

Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi. Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi bacaklarından hafif şekilde yaraladı.

Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    adam öldürmeye teşebbüs suçundan 30 seneyi kitleyin buna dün bakan 2 seneden az ceza alan bile hapse girecek diyordu bu şahıs demekki artık icerden çıkamayacak 0 0 Yanıtla
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