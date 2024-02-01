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Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun\'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Olayda silah kullandığı tespit edilen diğer 2 şüpheli ise polis tarafından yakalandı ve bugün adliyeye sevk edildi.

01.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:21
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Samsun'da bir kişinin aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ö. (28) idaresindeki otomobille seyir halindeyken pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ve yanındakiler kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 4 kişinin kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri tarafından E.K.(22) ve Y.S.K. (25) gözaltına alınarak dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda silah kullandıkları tespit edilen ve firarda olan A.İ.A.(19) ve İ.C.E.K.(26), Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. A.İ.A. ve İ.C.E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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