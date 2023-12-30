Samsun\'da Yılbaşı Tedbirleri: 3 Bin 238 Personel Görev Alacak

Samsun'da yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma, sahil güvenlik, karayolları, 112 Çağrı Merkezi ve zabıta olmak üzere toplam 3 bin 238 personel görev alacak.

Samsun Valiliği, Samsun'da genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için il genelinde; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından sorumluluk alanlarıyla ilgili çeşitli tedbirler planlandı.

Tedbirler ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için kalabalık alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Binlerce personel yüzlerce noktada güvenlik tedbiri alacak

Yapılan açıklamada alınan güvenlik önemleri ile alakalı olarak, "İl Emniyet Müdürlüğünce; özellikle sokak aralarında oluşabilecek olayların engellenmesi amacıyla il geneli polis sorumluluk bölgesinde 31 Aralık günü ve gecesi 372 ekip, 114 noktada yaya devriye, 5 hava aracı, 2 deniz aracı, 6 dedektör köpek, il ve ilçe girişlerinde oluşturulan 54 uygulama noktası olmak üzere toplam 2 bin 299 personel ile gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. İl Jandarma Komutanlığınca; il geneli jandarma sorumluluk bölgesinde asayiş tedbirleri kapsamında 141 asayiş timi, 7 motosikletli asayiş timi, 8 jandarma suç araştırma timi, 1 TEM timi, 2 KOM timi, 2 istihbarat timi, 1 komando timi, 6 köpek unsuru olmak üzere toplam 168 tim/unsurla birlikte 622 erkek, 5 kadın olmak üzere 627 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca 138 devriye müdahale aracı (DMA), 4 motosiklet, 15 sivil araç, toplam 153 araç ve 1 drone (hava aracı) görev yapacaktır. Trafik tedbirleri kapsamında ise 45 trafik timi ve 5 motosikletli trafik timi olmak üzere toplam 50 tim ile 115 personel görevlendirilmiştir. 31 Aralık günü yılbaşı gecesi Kavak (Çakallı), Terme (Miliç), İlkadım (Kadamut) ilçelerinde Jandarma Asayiş Komando, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Ekipleri ve Bomba, Mayın, Narkotik Köpek unsurlarının katılımı ile Takviyeli Yol Kontrol ve Araması faaliyeti gerçekleştirilecektir. Jandarma sorumluluk bölgesinde toplamda 218 tim ve 742 personelin katılımıyla uygulama yapılacaktır. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığınca; yılbaşı gecesi toplam 60 personel ve 2 Sahil Güvenlik Botu ile denizde, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile havada ve 2 kara aracı ile sahil şeridinde görev icra edecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü; yılbaşı gecesi ilimiz genelinde 4 ekip aracı, 3 nakliye kamyonu, 6 greyder, 4 JCB, 2 yükleyici ve 39 personeliyle dört farklı noktada görev yapacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü; yılbaşı gecesi 10'u çağrı karşılama, 35'i de çağrı yanıtlama olmak üzere toplam 48 personeliyle hizmet verecektir. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da sorumluluk alanlarında 50 personeliyle yılbaşı yoğunluğu ile ilgili satışların denetimi, fiyat kontrolü ve fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirecektir. Vatandaşlarımızın, huzur ve güven ortamını bozacak davranış ve olayları, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri önem arz etmektedir." - SAMSUN