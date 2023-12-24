Sancaktepe\'de kaza: 4 kişi ağır yaralandı

Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ağır yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yoldan gelen otomobile çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Olay, 00.30 sırlarında İstanbul Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, isimi henüz öğrenilemeyen Ford marka 34 SJ 8248 plakalı araç sürücüsü sola dönüş yaptığı sırada, sağ cadde üzerinden gelen 06 CAF 813 plakalı araca çarptı. Kazada 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.