Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu: Çatışma Çıktı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu: Çatışma Çıktı

Sancaktepe'de maskeli üç şahıs kiralık otomobil ile geldikleri kuyumcudan bir miktar altın gasp etti. Dükkan içinde çıkan arbedede soyguncular kuyumcuyu dizlerinden vurdu. Soyguncular kaçtıkları esnada, yaralı kuyumcunun oğlunun dükkandan çıkarak soygunculara ateş etmesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Olay yerinde yaklaşık 50 el ateş edilirken soyguncular kaçarak uzaklaştı.

13.07.2024 13:08
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Sancaktepe'de maskeli üç şahıs kiralık otomobil ile geldikleri kuyumcudan bir miktar altın gasp etti. Dükkan içinde çıkan arbedede soyguncular kuyumcuyu dizlerinden vurdu. Soyguncular kaçtıkları esnada, yaralı kuyumcunun oğlunun dükkandan çıkarak soygunculara ateş etmesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Olay yerinde yaklaşık 50 el ateş edilirken soyguncular kaçarak uzaklaştı.

Olay, Sancaktepe'de Ankara Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Maskeli 3 şahıs kuyumcu dükkanı önüne kiralık Mercedes otomobil ile geldi. Soyguncular dükkanda çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasp etti. O esnada soyguncular ile kuyumcu Nurettin Mengühan arasında arbede yaşandı. Soyguncuların açtığı ateş sonucu kuyumcu Nurettin Mengühan dizlerinden yaralandı. Soyguncular dükkandan çıkıp araçlarına binecekleri sırada, Nurettin Mengühan'ın oğlu kuyumcu Özgür Mengühan dükkandan çıkarak soygunculara ateş açtı. Şahısların da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında dükkanın camına çok sayıda kurşun isabet etti. Şahıslar araçla olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu birkaç el daha arkalarından ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurettin Mengühan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, dükkanın camına ve çevresine isabet eden yaklaşık 50 mermi tespit edildi. Öte yandan soyguncuların olayda kullandığı otomobilin Beykoz'dan bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ve soyguncuların Gebze'ye doğru kaçtıkları tespit edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu: Çatışma Çıktı - Son Dakika

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