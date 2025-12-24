Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 15:01  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı
Haber Videosu

Şanlıurfa'da bir bakkalda yapılan denetimlerde şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Dükkanda bulunan gıda maddelerinin neredeyse tamamının son tüketim tarihinin geçmiş, küflenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi. Sağlıksız şartlarda muhafaza edilen, aralarında tarihi geçmiş bulgur, makarna, bakliyat, bozulmuş ve kokmuş yağ, pekmez, salamura zeytin ve yaprak gibi ürünler araçlara yüklenip, şehir çöplüğüne götürülerek imha edildi.

Şanlıurfa'da halk ve çevre sağlığını korumak adına denetim faaliyetlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Beykapısı Mahallesi'ndeki bir bakkalda yaptığı denetimlerde şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

NEREDEYSE TAMAMI...

Denetimlerde çok sayıda bozuk gıda maddesi tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekiplerinin de destek verdiği denetimde, dükkanda bulunan gıda maddelerinin neredeyse tamamının son tüketim tarihinin geçmiş, küflenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'da bakkalda yapılan denetimlerde şoke eden görüntüler

ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDE İMHA EDİLDİ

Sağlıksız şartlarda muhafaza edilen, aralarında tarihi geçmiş bulgur, makarna, bakliyat, bozulmuş ve kokmuş yağ, pekmez, salamura zeytin ve yaprak gibi ürünler araçlara yüklenip, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da bakkalda yapılan denetimlerde şoke eden görüntüler
Şanlıurfa'da bakkalda yapılan denetimlerde şoke eden görüntüler
Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Eyyübiye, 3-sayfa, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığlıkları sokağı inletti Hamile kadını darbedip kapıya attılar Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar
Kalkıştan 30 saniye sonra alev aldı: Güney Kore’nin ilk ticari uzay roketi düştü Kalkıştan 30 saniye sonra alev aldı: Güney Kore'nin ilk ticari uzay roketi düştü
Babacan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık: Diyaloğa her zaman hazırız Babacan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık: Diyaloğa her zaman hazırız
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti
Emre Mor’dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe
Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı 3.5 yıllık imza Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza
Yerlikaya’dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama
Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 901’de yıktı Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı
İşte Esenboğa’dan kalkan uçağın düşüş anı İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı
Düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad 5 yıldır görevdeydi Düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad 5 yıldır görevdeydi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Barcelona’yı son nefeste devirdi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'yı son nefeste devirdi

18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
17:48
TBMM’deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
TBMM'deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
17:47
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
17:35
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
17:10
İşte Ankara’da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
16:58
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş’ten ’’Yok artık’’ dedirten altın tahmini
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini
16:42
Sadettin Saran’ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
16:38
4.5 yıllık anlaşma Fenerbahçe ilk transferini yaptı
4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
15:37
Refah payı gelecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
15:03
Önce oğlu sonra annesi Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi
Önce oğlu sonra annesi! Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 18:40:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.