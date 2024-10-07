Şanlıurfa'da Motosiklet Denetimi: 196 Ceza - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Motosiklet Denetimi: 196 Ceza

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Şanlıurfa'da yapılan motosiklet denetimlerinde 196 sürücüye para cezası uygulandı.

07.10.2024 18:14
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Motosiklet denetiminde 196 sürücüye para cezası

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 196 sürücüye para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da motosiklet denetimleri sürüyor. Emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 932 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edilirken 99 kask takmayan, 22 ehliyetsiz, 15 dur ihtarına uymayan ve 60 kural ihlali yapan olmak üzere toplam 196 sürücüye para cezası uygulandı.

Kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesilecek

Denetimlerde 3 kişi hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan adli işlem başlatılırken denetimlerin devam edeceğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yazılı açıklamasında, "Trafik kazaları içinde motosikletlerin karıştığı kaza sayısı oldukça yüksektir. Ayrıca yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerinin kurallara daha az uydukları görülmektedir. Bundan sonraki dönemde kask takmayan bütün motosiklet sürücülerine de trafik para cezası uygulanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa\'da Motosiklet Denetimi: 196 Ceza
Kaynak: İHA

Hasan Şıldak, Motosiklet, Şanlıurfa, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Motosiklet Denetimi: 196 Ceza - Son Dakika

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