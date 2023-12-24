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Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobiline uzun namlulu silahla ateş açılan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Şanlıurfa\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
24.12.2023 - 23:32,
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uzun namlulu silahla ateş açılan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Birecik ilçesinde yaşandı. Otomobille seyir halinde olan Reşat Çetin (23), Yaylacık ile Mengelli kırsal mahalleleri arasında silahlı saldırıya uğradı. Otomobiline uzun namlulu silahla ateş açılan genç ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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