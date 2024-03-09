Şanlıurfa\'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 17 Tutuklama

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama
ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirili özel fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ilgili olarak mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep'e talimat yazılmasını ve bazı banka üst düzey çalışanlarının duruşmada hazır edilmesi için yazı yazılmasını kararlaştırdı. Duruşma 24 Mayıs tarihine ertelendi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan kum ocağı önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Tosya-Kastamonu karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 44 noktasında gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 3 bin 333 kişi ve bin 9 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 7 aranan şahıs yakalanırken, 1 av tüfeği ele geçirildi ve 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 76 araca toplamda 257 bin 72 TL para cezası kesildi.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken balatalarından alev alan kamyon yandı. Kamyonun lastik kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve sürücü kamyonu yolun kenarında durdurdu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri söndürdü, ancak kamyonda maddi hasar meydana geldi.
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