Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığı yapan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüpheliler, kendilerini savcı, polis, asker veya banka personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıyorlardı. Operasyon kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

04.05.2024 14:12
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı, polis, asker veya banka personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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