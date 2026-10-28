Şanlıurfa Haliliye'de 16 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, ağır yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Haliliye'de 16 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, ağır yaralandı

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Şanlıurfa Haliliye\'de 16 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, ağır yaralandı
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Şanlıurfa Haliliye\'de 16 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, ağır yaralandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki çocuğa 63 ABD 297 plakalı otomobil çarptı; çocuk ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğa, 63 ABD 297 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan çocuk, yere düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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