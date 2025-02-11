Şantiyecilik Yapan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
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Şantiyecilik Yapan Hırsızlar Yakalandı

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Ankara'da 11 inşaat alanından malzeme çalan 12 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarıyla yakalandı.

11.02.2025 08:25
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Şantiyeci kılığında inşaat malzemesi çalan 12 kişi yakalandı... Hırsızlık anı kamerada

ANKARA - Ankara'da 11 ayrı inşaat alanına şantiyeci gibi girerek, inşaat malzemeleri çalan 12 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da şüphelilerin ikişer veya üçer kişi olarak inşaat alanlarının yoğun olduğu bölgelere devamlı olarak değiştirdikleri açık kasa ve kapalı kasa kamyonet araçlar ile gece ve gündüz fark etmeksizin girerek, plywoodları (inşaatta kullanılan kalıp), kalıp tahtalarını, iskele demirlerini, inşaat malzemelerini bu araçlara yükleyip inşaat alanlarını terk ettikleri tespit edildi. Olaya ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunun başlattığı çalışma sonucunda, Ankara'da meydana gelen 11 ayrı inşaat alanından plywood, iskele demiri gibi inşaat malzemesi çalan şahıslarla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şantiyecilik Yapan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika

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