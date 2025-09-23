Şantiyede Kaynar Su Saldırısı - Son Dakika
Şantiyede Kaynar Su Saldırısı

Şantiyede Kaynar Su Saldırısı
23.09.2025 19:53
Şantiyede Kaynar Su Saldırısı
Kocaeli'de işten çıkarılan kadın, şantiye şefine kaynar su dökerek saldırdı, olay kaydedildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü, o anları ise saniye saniye kaydetti.

İŞTEN ÇIKARILAN KADININ GÖZÜ DÖNDÜ

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, "İşvereniniz ile görüşün yanıtını verdi.

İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü

ŞANTİYE ŞEFİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

Bunun üzerine kadın, "Ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur?" diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü. Ardından ise "Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" diyerek odadan ayrıldı. Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü

Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Şantiyede Kaynar Su Saldırısı - Son Dakika

