5 ilde "Sarallar" operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

3.Sayfa

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen, elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne ilişkin soruşturmada, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 14 eyleme karıştığı belirlenen 58 şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ YURT DIŞINDA

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu ve bu kişilerden 2'sinin illegal yollarda yurt dışına çıktığı belirlenirken, 51 şüpheliyi yakalamak üzere polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars'ta eş zamanlı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.