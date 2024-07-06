Sarıyer'de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Sarıyer'de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı

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Sarıyer'de bir şahıs, saplantı aşık olduğu bir kadının eşinin aracına silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardında saplantılı aşk çıktı. Polis tarafından yakalanan şahıs, kendisinin polis olduğunu iddia etti ancak yalan söylediği ortaya çıkınca tutuklandı.

06.07.2024 09:59
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İstanbul Sarıyer'de filmlere konu olacak bir olay meydana geldi. Saplantılı olduğu kadının eşinin aracına kurşun yağdıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARACININ KURŞUNLANDIĞINI GÖRÜNCE POLİSE GİTTİ

İstanbul Sarıyer Yeniköy'de geçtiğimiz ay saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda evinde oturan ve makam şoförlüğü yapan Muzaffer Ç., birkaç el silah sesi duydu. Dışarı çıktığında ise aracına kurşun isabet ettiğini ve yerde boş kovanları gördü. Olayın ardından adam polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Hem sahte istihbaratçı hem saplantılı aşık! Teklifini reddeden kadının eşinin aracını kurşunladı

SİLAHLI SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaptığı çalışmada ateş açan şahsın siyah plakasız bir motosikletle daha önce de bölgede gezindiği tespit edilen Muhammet D. olduğunu belirledi.

Hem sahte istihbaratçı hem saplantılı aşık! Teklifini reddeden kadının eşinin aracını kurşunladı

POLİSE "İSTİHBARATÇIYIM" DİYE YALAN SÖYLEDİ

Devam eden çalışmalarda şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs polis ekiplerine kendisini polis olarak tanıtıp, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büroda ve İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını iddia etti. Şahsın kimliğini araştıran ekipler polis olmadığını, devletin hiçbir kurumuna muhbirlik yapmadığını, sadece insanları korkutmak için polis süsü verdiği ortaya çıkarttı.

KADININ PEŞİNE TAKILIP BİR TÜRLÜ BIRAKMAMIŞ

Gözaltına alınan Muhammet D.'yi aracı kurşunlanan adamın eşi Funda Ç. tanıdı. Funda Ç. ifadesinde, Muhammet D.'yi sürücü kursundan tanıdığını, sürücü kursuna gittiği zamanlarda D.'nin yanına gelerek özel ders teklifinde bulunduğunu, ancak teklifini kabul etmediğini söyledi. Funda Ç. ifadesinin devamında D.'nin kendisini telefonla arayarak para istediğini, vermeyince de tehdit ve hakarette bulunduğunu, takıntılı olduğunu düşündüğü D.'nün yüzünden telefon numarasını değiştirdiğini belirtti.

SAPLANTILI AŞIK CEZAEVİNİ BOYLADI

Öte yandan emniyete işlemleri tamamlanan Muhammet D., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede "Mala zarar verme" ve "Tehdit-hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer\'de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı
Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı - Son Dakika

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