Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş

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Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B.G. isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı. Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmişti.

KENDİSİNİ İFADE ETMEKTE ZORLANDI

Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldüren İran uyruklu Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelinin Türkçe'yi güçlükle konuştuğu ve kendisini ifade etmekte zorlandığı belirtildi. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, taksiden inmek istediğini söylediğinde şoförün kendisinden 200 dolar ücret istediğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı kaydedildi. Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere olayın ardından paniğe kapıldığını, kaçmak için taksiciyi aşağı atarak direksiyona geçtiğini söylediği öğrenildi.

CİNAYET ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIMIŞ

Yetkililer şüphelinin taksiye nereden bindiğini tam olarak söylemediği, bunun tespit edilmesi için aracın GPS kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti. Öte yandan taksinin araç içi kamerasının da olayı saniye saniye görüntülediği öğrenildi. Görüntülerde şüpheli Y.B.G.'in direksiyondaki Yaşar Yanıkyürek'i onlarca defa bıçakladığı ardından otomobilden atarak direksiyona geçtiği anların görüldüğü belirtildi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu zanlı Y.B.G. olay yerinden 300 metre ileride kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. -