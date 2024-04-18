Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş - Son Dakika
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Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş

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Sarıyer'de bir taksiciyi 5 yerinden bıçaklayarak öldüren İran uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde cinayeti itiraf eden zanlı, taksiden inmek istediğini söylediğinde şoförün kendisinden 200 dolar ücret istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söyledi.

18.04.2024 14:38  Güncelleme: 15:35
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Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B.G. isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı. Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmişti.

KENDİSİNİ İFADE ETMEKTE ZORLANDI

Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldüren İran uyruklu Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelinin Türkçe'yi güçlükle konuştuğu ve kendisini ifade etmekte zorlandığı belirtildi. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, taksiden inmek istediğini söylediğinde şoförün kendisinden 200 dolar ücret istediğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı kaydedildi. Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere olayın ardından paniğe kapıldığını, kaçmak için taksiciyi aşağı atarak direksiyona geçtiğini söylediği öğrenildi.

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CİNAYET ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIMIŞ

Yetkililer şüphelinin taksiye nereden bindiğini tam olarak söylemediği, bunun tespit edilmesi için aracın GPS kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti. Öte yandan taksinin araç içi kamerasının da olayı saniye saniye görüntülediği öğrenildi. Görüntülerde şüpheli Y.B.G.'in direksiyondaki Yaşar Yanıkyürek'i onlarca defa bıçakladığı ardından otomobilden atarak direksiyona geçtiği anların görüldüğü belirtildi.

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ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu zanlı Y.B.G. olay yerinden 300 metre ileride kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. -

Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, İran, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: artık ithal katillerde türkiyede geçmiş olsun 150 7 Yanıtla
  • İshak Klein: Bu yabancı, mülteci, kaçak denilen zibidilerden ötürü yaşadığımız tüm bu zorbalıkların mümessilinin kim olduğunu Yüce Türk milleti olarak hepimiz biliyoruz!.. :( TAKSİCİ kardeşimize allahtan rahmet diliyorum. 127 7 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Kardeşim biz yurt dışına gidemiyoruz neden 50 soruşturma ve ret.Biz neden herkesi bu ülkeye alıyoruz 100 0 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Durmak yok yola devam 53 1 Yanıtla
  • Yusuf cihan: O taksiciyi öldürmeye teşebbüs te bulunurken müdahale etmeyen yanındaki araba şöförlerinin de Allah aynı durumu yaşatsın. 18 16 Yanıtla
  • Ali Arslan: Türkiye yüzyılı 13 4 Yanıtla
  • Ecevit çakar: İran şeriatına güre cezası ölüm ,gelin gürünki biz adaletti mahkumlarda bekliyoruz. 14 0 Yanıtla

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