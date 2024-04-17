Prize takılı şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

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"Özgürlüğümü istiyorum" dedi, yine olmadı

Kocaeli'de bir evde prizde tutulan şarjlı süpürge henüz bilinmeyen nedenle bomba gibi patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken ev sahibi ise korku ve panik içerisinde uykusundan uyandı. Kendini balkona atan adam itfaiye ekiplerine haber vererek kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin çalışmalarının ardından dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

EV SAHİBİ PATLAMA SESİYLE UYANDI

Yangın saat 05.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesinde bulunan binanın 3'ncü katında meydana geldi. Prize takılı olan şarjı süpürgenin patlamasıyla evi duman sardı. O sırada uyuyan ev sahibi U.K. korkuyla uyandı.

DAİREYİ DUMAN SARINCA KENDİNİ BALKONA ATTI

Evi dumanla kaplı gören ev sahibi balkona çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda mahsur kalan U.K'yi itfaiye aracıyla sepete alınarak aşağıya indirdi.

EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen U.K'ye oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanı tahliye etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.