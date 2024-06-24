Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu

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Özel fon adı altında ünlü futbolcuları dolandırma suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan, geçtiğimiz günlerde koğuş arkadaşı Bahar Candan ile kavga etti. Farklı bir koğuşa alınan Erzan, Dilan Polat'la birlikte kalmaya başladı.

"KOĞUŞTA MUHATTAP OLMUYORLAR"

Konuyla ilgili bilgi veren gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından yaptığı paylaşımda "Koğuş arkadaşı Bahar Candan ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle bir süredir tek kişilik koğuşta kalan Seçil Erzan ile kız kardeşi Sıla Doğu ve Nilgün Yılmaz'ın tahliyesinden sonra tek kalan Dilan Polat aynı koğuşa alındı. Ama ikili koğuşta birbirleriyle pek konuşmuyorlar. Çünkü Dilan Polat bütün gününü görüş odasında avukatı ile konuşarak geçiriyor. Seçil Erzan ise gününü daha çok yargılandığı dolandırıcılık dosyasındaki evrakları okuyarak geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"TEK KİŞİLİK KOĞUŞLARDA KALMAK İÇİN DİLEKÇE VERMİŞLERDİ"

Erdinç açıklamasının devamında ikilinin birbiriyle kalma gibi taleplerinin olmadığını belirterek "Her iki isim de tek kişilik koğuşta kalmamak için avukatlarının aracılığıyla verdikleri dilekçe ile aynı koğuşa alındı. Ama dilekçede birbirleri ile kalmak gibi talepleri yoktu. Cezaevi yönetimi o yüzden tek kalan iki tutukluyu kendi inisiyatifleri doğrultusunda aynı koğuşa yerleştirdi" dedi.

DİLAN POLAT OPERASYONUNDA NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023'te İstanbul'da başlayan operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken hakimlik 27 şirketin yönetimi için kayyum kararı almıştı. Geçtiğimiz haftalarda görülen duruşmada Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu tahliye edilmişti.