Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu - Son Dakika
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Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu

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Geçtiğimiz günlerde koğuş arkadaşı Bahar Candan ile kavga eden Seçil Erzan, Dilan Polat ile aynı koğuşta kalmaya başladı. Gününün büyük bir kısmını avukatı ile görüşerek geçiren Polat ile vaktini yargılandığı dava dosyasını incelemekle geçiren Erzan, birbiriyle iletişim kurmuyor.

24.06.2024 09:42
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Özel fon adı altında ünlü futbolcuları dolandırma suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan, geçtiğimiz günlerde koğuş arkadaşı Bahar Candan ile kavga etti. Farklı bir koğuşa alınan Erzan, Dilan Polat'la birlikte kalmaya başladı.

"KOĞUŞTA MUHATTAP OLMUYORLAR"

Konuyla ilgili bilgi veren gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından yaptığı paylaşımda "Koğuş arkadaşı Bahar Candan ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle bir süredir tek kişilik koğuşta kalan Seçil Erzan ile kız kardeşi Sıla Doğu ve Nilgün Yılmaz'ın tahliyesinden sonra tek kalan Dilan Polat aynı koğuşa alındı. Ama ikili koğuşta birbirleriyle pek konuşmuyorlar. Çünkü Dilan Polat bütün gününü görüş odasında avukatı ile konuşarak geçiriyor. Seçil Erzan ise gününü daha çok yargılandığı dolandırıcılık dosyasındaki evrakları okuyarak geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"TEK KİŞİLİK KOĞUŞLARDA KALMAK İÇİN DİLEKÇE VERMİŞLERDİ"

Erdinç açıklamasının devamında ikilinin birbiriyle kalma gibi taleplerinin olmadığını belirterek "Her iki isim de tek kişilik koğuşta kalmamak için avukatlarının aracılığıyla verdikleri dilekçe ile aynı koğuşa alındı. Ama dilekçede birbirleri ile kalmak gibi talepleri yoktu. Cezaevi yönetimi o yüzden tek kalan iki tutukluyu kendi inisiyatifleri doğrultusunda aynı koğuşa yerleştirdi" dedi.

Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu

DİLAN POLAT OPERASYONUNDA NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023'te İstanbul'da başlayan operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken hakimlik 27 şirketin yönetimi için kayyum kararı almıştı. Geçtiğimiz haftalarda görülen duruşmada Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu tahliye edilmişti.

Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: cezaevindeki insanların haber yapılması suç değilmi adalet bakanlığı buna nasıl izin veriyor anlayan varmı 8 0 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: yalan haber içerideki biri avukatiyla gün boyu konuşamaz. daha doğrusu izin verilmez . atıp tutmayın belli saatlerde görüşülebiliyor 0 1 Yanıtla
  • Murat Kara: Wayy buyuk tehilke ikisi işinde uzman içerde sıkıntı olmazda ikiside tahliye olursa vay piyasaların haline aman dikkat DEVAMKEEEEEE 0 0 Yanıtla

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