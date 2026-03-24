Isparta'da Şehit Binbaşı Taştekin'in Naaşı Karşılandı

24.03.2026 13:36  Güncelleme: 13:38
Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde şehit olan 3 Türk personelden Binbaşı Sinan Taştekin'in naaşı memleketi Isparta'ya getirildi. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılanan şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamazken acılı anne, "Yürüyebilecek misiniz?" sorusuna, "Yürürüm, yakışıklı oğlum benim. Ben oğlum için her şeyi yaparım" cevabını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin kaza yaptığını duyurdu. Açıklamada, helikopter kazasında 7 personelin şehit olduğu belirtilerek şu ifadeler kaydedildi:

"Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz"

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

Isparta'daki baba ocağına acı haber verildi

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, şehit olan 3 personelin, Hv. Svn. Binbaşı Sinan Taştekin, Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu duyurdu. Şehitler arasında yer alan Hv. Svn. Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta Gülcü Mahallesi'ndeki baba ocağına haber verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asıldı.

Şehidin naaşı baba ocağı Isparta'da törenle karşılandı

Öğle saatlerinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda dualarla karşılanan şehidin anne, babası ve eşi gözyaşlarına hakim olamazken, naaşı Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Taştekin'in cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda (Isparta Valiliği önü) kılınacak cenaze namazının ardından Isparta Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

"Yürürüm, ben oğlum için her şeyi yaparım" sözleri yükleri dağladı

Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan anne Sezen Taştekin'e yöneltilen "Yürüyebilecek misiniz?" sorusuna, "Yürürüm, yakışıklı oğlum benim. Ben oğlum için her şeyi yaparım" cevabını verdi. Şehit Taştekin'i karşılamak üzere Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehidin ailesi ve yakınları ile askeri erkan ve protokol üyeleri hazır bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

