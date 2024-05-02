Şehit karakol komutanı törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Şehit karakol komutanı törenle memleketine uğurlandı

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Erzurum'da geçtiğimiz yıl kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, uzun süren tedavi sürecinin ardından şehit oldu. Yaşar için düzenlenen törende eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamadı.

02.05.2024 20:37
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Şehit karakol komutanı törenle memleketine uğurlandı

Aileler arasında çıkan kavgada yaralanmıştı

ERZURUM - Erzurum'da geçtiğimiz yıl kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan ve uzun süredir hastanede tedavi gören Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar şehit oldu.

Erzurum Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde 22'nci Jandarma Trafik Tim Komutanı olarak görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, Pasinler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına vekalet ederken 3 Temmuz 2023 tarihinde Taşağıl Mahallesinde aileler arasında meydana gelen kavga olayına müdahale esnasında sol göz ve kaş üzerine aldığı taş darbesi neticesinde yaralanmıştı. Tedavi süreci devam eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, yaralanmasına bağlı beyinde su toplaması rahatsızlığı nedeniyle 24 Nisan 2024 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde yatırılarak tedavi altına alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Astsubay Mustafa Yaşar için bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, protokol üyeleri, m silah arkadaşları, askerler ve polisler katıldı. Şehit Mustafa Yaşar'ın cenazesi daha sonra Erzurum havalimanından toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildi. Şehit için düzenlenen törende eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamadı.

J. Asb. Kd. Bçvş. Mustafa Yaşar, 01 Nisan 1979'da Hatay'ın Hassa ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. J. Asb. Kd. Bçvş. Mustafa Yaşar, 30 Ağustos 1999 tarihinde Uzman Jandarma nasbedilerek Jandarma Teşkilatına katıldı ve 30 Ağustos 2002 tarihinde astsubay nasbedildi. Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı Emrinde 22'nci Jandarma Trafik Tim Komutanı olarak görev yapan J. Asb. Kd. Bçvş. Mustafa Yaşar, Pasinler Merkez Jandarma Komutanlığı'na vekalet ediyordu.

Şehit karakol komutanı törenle memleketine uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit karakol komutanı törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika


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