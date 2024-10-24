Şehit Şeyda Yılmaz'ın anıları baba evinde oluşturulan anı köşesinde yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Şeyda Yılmaz'ın anıları baba evinde oluşturulan anı köşesinde yaşatılacak

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Şehit Şeyda Yılmaz'ın anıları baba evinde oluşturulan anı köşesinde yaşatılacak İstanbul Ümraniye'de "motosiklet hırsızlığı" şüphelisini yakalamaya çalışırken çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Polis Memuru Şeyda Yılmaz için Sivas'ta oturan ailesi, şehidin kendi eşyalarıyla anı köşesi oluşturdu.

24.10.2024 12:15
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Şehit Şeyda Yılmaz'ın anıları baba evinde oluşturulan anı köşesinde yaşatılacak

SİVAS - İstanbul Ümraniye'de "motosiklet hırsızlığı" şüphelisini yakalamaya çalışırken çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Polis Memuru Şeyda Yılmaz için Sivas'ta oturan ailesi, şehidin kendi eşyalarıyla anı köşesi oluşturdu.

Geçtiğimiz ay Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamayı çalışırken zanlı ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Yaşana arbedede şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış ve kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin Sivas kent merkezinde oturan ailesi, şehit Yılmaz'ın kendi eşyaları ile anı köşesi oluşturdu. Oluşturulan anı köşesine şehit Yılmaz'ın kullandığı ve sevdiği eşyalarını koyan aile, şehidini hatıraları ile yaşatmaya çalışıyor.

"Hedefini yerine getirdi"

Şehit Şeyda Yılmaz'ın annesi Nurgül Yağlı, kızına ait eşyalar ile bir anı köşesi oluşturduğunu belirterek," Oluşturduğumuz anı köşesine kızımın söz ve gelin çiçeği, görevde kullandığı şapkası gibi kendine ait eşyaları anı olması için koyduk. Şeyda, hayata karşı çok pozitif bir insandı. Hayatında hiçbir şeyi olumsuz düşünmez, kendini sevdirirdi. Küçükken polis olmak istiyordu ve hedefini de yerine getirdi. Beraber kızımla şehit olacağının hayalini kurardık. 'Anneciğim ben şehit olacağım, senide şehit annesi yapıp o mertebeye yükselteceğim' diye söylerdi" dedi.

Şehit Şeyda Yılmaz\'ın anıları baba evinde oluşturulan anı köşesinde yaşatılacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit Şeyda Yılmaz'ın anıları baba evinde oluşturulan anı köşesinde yaşatılacak - Son Dakika


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