Şeker Hastası Kadın Ameliyatla Sağlığını Kaybetti

Almanya'dan şifa bulmak için geldiği İstanbul'da canından oluyordu

Şeker hastalığı tedavisi için girdiği ameliyatta midesi ve safra kesesi alındı

İSTANBUL - Almanya'dan şeker hastalığına şifa bulma umuduyla geldiği İstanbul'da Doktor Alper Çelik tarafından ameliyata alınan Makbule Sorkun ölümden döndü. Kendisine yapılan ameliyatlarda midesinin bir kısmı ve safra kesesi alınan Sorkun, şeker hastalığına şifa bulamadığı gibi sağlık durumu daha da kötüye gitti. Ne Almanya'da ne de Türkiye'de hastalığına şifa bulamayan Sorkun, Alper Çelik'ten şikayetçi oldu.

Almanya'da yaşayan şeker hastası Makbule Sorkun, televizyon programlarında gördüğü Doktor Alper Çelik'in çalıştığı hastaneye şeker hastalığına şifa bulma umuduyla gitti. Sorkun, iddiaya göre, 2019 yılında Doktor Alper Çelik ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Hastaneden çıkıp evine giden Sorkun durumunun kötüleşmesi ve bilincinin kapanması üzerine aynı hastanede farklı tarihlerde iki kez daha ameliyat edildi. Ameliyatta midesinin alınmasını istemediğini belirten Sorkun'un iddiaya göre yapılan ameliyatlarda midesinin bir kısmı alındı, safra kesesi alındı ve bağırsağının bir kısmı alınarak yeri değiştirildi. Ameliyatlardan önce sadece şeker hastalığı için insülin ilacı kullanan Sorkun, ameliyatlardan sonra şeker hastalığının bitmediğini, durumunun daha kötüleştiğini, hemen her gün karnında ve sırtında ağrılar yaşadığını, eskisi gibi yemek yiyemediğini ve günde 15 ilaç kullandığını belirtti. Ağrıları geçmediği için Alper Çelik'in olduğu hastaneye farklı tarihlerde tekrar giden Sorkun, her gittiğinde kendisinin elle muayene edildiğini ve ağrı kesici verilerek hastaneden gönderildiğini belirtti. Almanya'da yaşayan ama her sene Türkiye'ye gelip giden Sorkun, hem Almanya'da hem Türkiye'de farklı hastanelere tedavi olmak için gittiyse de şifa bulamadı. Sorkun, şeker hastalığını tedavi etmek amacıyla kendisini ameliyata aldığı fakat sağlık durumunun daha da kötüye gittiği gerekçesiyle Doktor Alper Çelik'ten 2024 yılı Kasım ayında şikayetçi oldu.

Makbule Sorkun, "Alper Hoca'yı yurt dışındayken televizyonda gördüm. 'Benim şekerim var ne yapabilirim' diye danışmak için gittim. Beni Sağlık Bakanlığının izin vermediği yasaklı deneysel bir ameliyata aldılar, bunu benim üzerimde denemiş oldular. 3 sefer oldum. İyileşmedim, hala hastalığım devam ediyor. Yurt dışında da tedaviye devam ediyorum, gitmediğim hastane kalmadı. Türkiye'ye her geldiğimde onun hastanesine yattım ama bana hiçbir faydası olmadı. Kesilmesini istemediğim halde benim midemi almış, safra kesemi almış, bağırsağımı çevirmiş. Ben ameliyattan çıktıktan sonra kötü oldum. Bilinçsiz halde iki ay hastanede yattım. Ameliyattan çıktım, sancılarım devam ederken 1 hafta sonra evde kötüleştim, ambulansla hastaneye götürdüler. Tekrar ameliyata alındım, bir gün durdum sonra tekrar ameliyata alındım. Üçüncü sefer neden ameliyata alındığımı dahi bilmiyorum. Hiçbir şekilde iyi olmadım hala ağrılarım devam ediyor. Konsolosluktan davamı, şikayetimi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ilettim" dedi.

Şu an yaşamını nasıl sürdürdüğü ve sağlık durumu hakkında konuşan Sorkun, "Yemek yiyemiyorum, istediğim her şeyi yiyemiyorum. Azıcık bir şey yiyorum ve sonra tüm gün yatıyorum. Sırtım, karnım ağrıyor, midem yanıyor. Başkalarının yediği gibi yemek yiyemiyorum ben. Şeker hapımı insülin ilacımı hala kullanıyorum ve şeker hastalığım bir gram bile eksilmedi. Yurt dışında benim doktorum var onunla da tedaviye devam ediyorum, o bile bana 'Sen kendine nasıl bir şey yaptın' diyor. Beni düzeltemiyorlar. Ben 60 kiloydum, hastanede 39 kiloya kadar düştüm. Şimdi 49 kiloyum. Milleti kesip kesip atıyorlar" diye konuştu.